Trabzonsporlu taraftarlardan Fenerbahçe maçına özel hazırlık! Motivasyon için...
Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, milli aranın sona ermesiyle beraber, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu kritik karşılaşma öncesi biletlerin tamamının tükendiği bilinirken, bordo mavili takımın taraftar gruplarının tek bir çatı altında buluşacağı açıklanmıştı. Bununla beraber Trabzonspor - Fenerbahçe maçında, eşsiz bir kareografi yapılacak.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:34