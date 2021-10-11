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Son dakika spor haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin biletleri tükendi

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin satışa sunulan biletleri tükendi. Corona virüsü pandemisi nedeniyle tribün kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alımı yapılacak. Dev mücadeleyi 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:22
Son dakika spor haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin biletleri tükendi

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da, liderlik maçı oynanacak. Bordo-mavili takımın 1 puan önünde lider olarak gelecek olan sarı-lacivertli takım, deplasmandan zirvede ayrılmanın planlarını yaparken, Trabzonspor ise taraftarı önünde liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi, Akyazı'da konuk edecek olan Trabzonspor'da, biletlerin tamamı tükendi. 7 Ekim'de satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle yüzde 50 taraftarın alınacağı müsabakayı 19 bin 760 taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu rakam pandemi sonrası Trabzonspor'un ulaşacağı en yüksek rakam olacak.

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