TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da sol bek mevkisi için favori İsmail Köybaşı

Bordo-mavili kulüpte teknik direktör Abdullah Avcı, sol bekte kimi oynatacağına karar veremedi. Usta çalıştırıcı kafasında farklı isimler, farklı taktikler deneyerek en doğru ismi bulmaya çalışıyor. İsmail Köybaşı zaman zaman yaptığı büyük hatalara rağmen yerli olması sebebiyle şu anda bir adım öne çıkıyor. Avcı, yerli kontenjanını sol bekte kullanmazsa bir başka yabancı yıldızını kesmek zorunda kalacağı için İsmail seçeneğine yakın. Ancak hata kaldırmayacak bir karşılaşma olduğu için Stefano Denswil ve Anders Trondsen de bir hayli şanslı. Başarılı çalıştırıcı son kararını vermek için acele etmiyor.