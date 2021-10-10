TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına ava hazırlandı! Fenerbahçe derbisinde...

YÖNETMENLER HAMSİK-BAKASETAS

Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta sahadaki iki tecrübeli yıldızıyla bu alanda Fenerbahçe'ye karşı teknik açıdan bir hayli üstün olduğunu düşünüyor. Usta çalıştırıcı bu ikiliyle oyunu şekillendirecek. Fotomaç'ın haberine göre; Marek Hamsik savunmadan çıkan ilk topları alacak. Ana dağıtım görevi Slovak yıldızda olacak. Kaleye yaklaştığında da şut deneyecek. Anastasios Bakasetas ise Fenerbahçe kalesine çok daha yakın oynayacak. Fırsatını bulduğu her an raket gibi kullandığı sol ayağıyla gol arayacak.

AKTÖRLER NWAKAEME-CORNELIUS

Karadeniz temsilcisinde Abdullah Avcı'nın hücumda ayaklarına baktığı diğer iki isim ise Anthony Nwakaeme ile Andreas Cornelius. Avcı'nın amacı Hamsik ve Bakasetas'ın getireceği toplarla kanatta Nwakaeme'yi teke tekte bırakmak veya Kanarya'nın üçlü savunmasının arkasına kaçırmak. Bu andan sonra da Nwakaeme'nin özel yeteneklerine işi bırakıyor. Cornelius ise son dönemin formda stoperi Kim-Min Jae ile eşleşecek. Hava toplarında ona üstünlük kurarak gol arayacak. Aynı zamanda takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak.