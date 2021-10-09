Haberler Trabzonspor Yıldızların resitali

Yıldızların resitali

Cornelıus, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi orta saha ve hücum oyuncularını kadrosunda bulunduran Trabzonspor bu sezon 8 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken Beşiktaş ile birlikte ligde en çok gol atan iki takımdan biri durumunda.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Yıldızların resitali
Cornelıus, Hamsik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi orta saha ve hücum oyuncularını kadrosunda bulunduran Trabzonspor bu sezon 8 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken Beşiktaş ile birlikte ligde en çok gol atan iki takımdan biri durumunda. Söz konusu oyuncularıyla rakiplerin korkulu rüyası haline gelen bordo-mavili ekip, kalan haftalarda da hücum özelliğini ortaya koyup hedefine ulaşmanın mücadelesini verecek.
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