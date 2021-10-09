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TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel hazırlık!

Süper Lig',n 9. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin yüzde 50 kapasitesinde seyirci almasından dolayı dikkat çeken bir karar aldı. İşte ayrıntılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 10:31
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor taraftarından Fenerbahçe maçına özel hazırlık!

Trabzonspor'da, şampiyonluk mücadelesi veren rakiplere karşı oynanacak maçlarda en iyi şekilde destek vermek isteyen taraftar grupları, ligdeki rakiplerinden Fenerbahçe ile oynanacak maçın önemine değinerek birleşme yoluna gitti.

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada da "Tüm taraftar gruplarımızın Fenerbahçe maçında, Doğu tribünde yer alarak birlik olmak istemeleri yönetim kurulumuzca uygun bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda yüzde 50 kapasite sınırlaması kapsamında Doğu tarafındaki tribünlerimizde taraftar gruplarımız yer alacaktır" denildi.

Maçın biletleri de satışa çıktı. 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçın bilet fiyatları 40 ile 750 TL arasında değişiyor.

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