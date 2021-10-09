Süper Lig’in zirvesinde

Geçtiğimiz sezondan bu yana teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ortaya koyduğu futbolla otoritelerden övgü alan Trabzonspor bu sezon çok daha farklı bir görüntü içinde. Deplasmanda 22, lig genelinde ise 20 maçtır mağlup olmayan Fırtına, rekorlarına yeni birini daha ekledi.
Geçtiğimiz sezondan bu yana teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ortaya koyduğu futbolla otoritelerden övgü alan Trabzonspor bu sezon çok daha farklı bir görüntü içinde. Deplasmanda 22, lig genelinde ise 20 maçtır mağlup olmayan Fırtına, rekorlarına yeni birini daha ekledi. Bordo-mavili ekip, 8 haftalık periyotta en fazla pozisyona giren (119 kez) takımların başında geliyor.