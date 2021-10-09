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TRABZONSPOR HABERLERİ- Nwakaeme Fenerbahçe'yi bekliyor

Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nwakaeme şimdiye kadar gol atamadığı F.Bahçe’yi bu kez boş geçmek istemiyor. Nijeryalı yıldız, 4 maçlık suskunluğunu da noktalamayı planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ- Nwakaeme Fenerbahçe'yi bekliyor

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu karşılaşmada en önemli kozlarından biri, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Nwakaeme olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ- Nwakaeme Fenerbahçe'yi bekliyor

Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a ise 2 gol atan Nwakaeme, sarı-lacivertli takıma karşı forma giydiği 5 lig maçında ise fileleri sarsamadı. 32 yaşındaki sol kanat hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ- Nwakaeme Fenerbahçe'yi bekliyor

SUSKUNLUĞU BİTİRMEK AMACINDA

2018 yılında gelen Nijeryalı futbolcu, en iyi sezon başlangıcına bu dönem imza atsa da son dört maçtır gol yollarındaki sessizliğini koruyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ- Nwakaeme Fenerbahçe'yi bekliyor

Süper Lig'in ilk dört haftasında dört kez fileleri sarsan, en son golünü ise Galatasaray'a atan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe ile oynanacak olan karşılaşmada sessizliğini bozmanın peşinde.

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