TRABZONSPOR HABERLERİ- Nwakaeme Fenerbahçe'yi bekliyor

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri yakından ilgilendiriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu karşılaşmada en önemli kozlarından biri, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmayan Nwakaeme olacak.

Galatasaray'a 3, Beşiktaş'a ise 2 gol atan Nwakaeme, sarı-lacivertli takıma karşı forma giydiği 5 lig maçında ise fileleri sarsamadı. 32 yaşındaki sol kanat hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek.