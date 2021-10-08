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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Edgar Ie kararı! Sözleşme...

Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular için harekete geçen bordo-mavililerde Edgar Ie için karar verildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Edgar Ie kararı! Sözleşme...

Trabzonspor, Edgar İe'yi, 17 milyon 500 bin euro karşılığında Fransa'nın Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak bünyesine katmıştı. Bordomavili takım, Portekizli stoperi 2019-20'de Feyenoord'a kiralamıştı. Söz konusu sezonu Hollanda'da geçiren 27 yaşındaki savunmacı, resmi olarak 19 maça çıktığı Feyenoord ile sezonu tamamladıktan sonra Trabzonspor'a geri dönmüştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Edgar Ie kararı! Sözleşme...

İşte geldikten sonra da bütün duvarları yıkarak tam anlamıyla bir istikrar abidesi haline geldi. İlk döneminde Karadeniz devi ile 20 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 karşılaşmanın tamamında görev alan tek isim oldu. Fırtına ile toplamda 52 maça çıkan Edgar tüm dikkatleri üzerine çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Edgar Ie kararı! Sözleşme...

800 BİN EURO ÖDENECEK

Bütün bu olumlu istatistiklere sahip olan Edgar'ın sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması yönetimi harekete geçirdi. Ancak oyuncuyla yapılan anlaşma gereği bordo-mavililerin sözleşmeyi tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Edgar Ie kararı! Sözleşme...

Bunu kullanma kararı alan yönetim kurulu yine o sözleşme gereği tecrübeli futbolcuya uzatılan sezon için 800 bin euro ödeme yapacak. Ancak yönetim, performansından memnun kaldığı 1.82 boyundaki stoper ile daha uzun soluklu bir sözleşme yapmayı planlıyor. Edgar ile masaya oturmayı düşünen Karadeniz devi, 4 yıllık bir anlaşmayı masaya koyacak.

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