TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan flaş Edgar Ie kararı! Sözleşme...

Trabzonspor, Edgar İe'yi, 17 milyon 500 bin euro karşılığında Fransa'nın Lille'e gönderdiği Yusuf Yazıcı karşılığında bedelsiz olarak bünyesine katmıştı. Bordomavili takım, Portekizli stoperi 2019-20'de Feyenoord'a kiralamıştı. Söz konusu sezonu Hollanda'da geçiren 27 yaşındaki savunmacı, resmi olarak 19 maça çıktığı Feyenoord ile sezonu tamamladıktan sonra Trabzonspor'a geri dönmüştü.
İşte geldikten sonra da bütün duvarları yıkarak tam anlamıyla bir istikrar abidesi haline geldi. İlk döneminde Karadeniz devi ile 20 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 21 karşılaşmanın tamamında görev alan tek isim oldu. Fırtına ile toplamda 52 maça çıkan Edgar tüm dikkatleri üzerine çekti.
800 BİN EURO ÖDENECEK
Bütün bu olumlu istatistiklere sahip olan Edgar'ın sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması yönetimi harekete geçirdi. Ancak oyuncuyla yapılan anlaşma gereği bordo-mavililerin sözleşmeyi tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma hakkı bulunuyor.