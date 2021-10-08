Bakasetas'tan 18 puana katkı

Bakasetas; Malatya, Sivas, Kasımpaşa filelerini 1, Kayseri ağlarını ise 2 kez sarstı. Nwakaeme, ligin ilk 4 haftasında Malatya, Sivas, Giresun ve G.Saray maçlarında 1'er gol kaydetti. Cornelius ise son haftalarda ortaya çıktı. Danimarkalı oyuncu, G.Saray, Konya ve Alanya maçında 1'er gol attı. Üç futbolcu böylelikle 8 haftada takımının 18 puan elde etmesinde önemli rol oynadı.

ASİSTLER DE ONLARDAN

Türk oyuncular geride kalan periyotta asist katkısı da sağlayamadı. 10 maçta 6 asist yapan Anastasios Bakasetas bu alanda takımda zirvede yer aldı. 28 yaşındaki Yunan yıldızı, 2'şer asistle Nwakaeme, Hamsik ve Djaniny, 1 asistle Gervinho takip etti.

MUHTEŞEM ÜÇLÜ

Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor; Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Andreas Cornelius ile sonuca gitti. Bordo-mavili takımda Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3'er kez fileleri sarstı. Takımda 16 golün 12'sini kaydeden 3 oyuncu, gollerin yüzde 75'ine katkı sağladı.