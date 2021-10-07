Trabzonspor'dan kan bağışına destek!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Bordo mavililer resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda taraftarlarına kan bağışı çağrısında bulundu.
İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama;
Anca beraber, kanca beraber! Kulübümüz ile Kızılay tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası 11 Ekim'de başlıyor. Kan bağışına iki arkadaşını getirene Bordo Mavili formamız hediye.
Anca beraber, kanca beraber!— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 7, 2021
Kulübümüz ile Kızılay tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası 11 Ekim'de başlıyor.
Kan bağışına iki arkadaşını getirene Bordo Mavili formamız hediye.
Detaylar👉 https://t.co/i53BhzNVVX pic.twitter.com/utWFfg29o0