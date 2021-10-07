Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un muhteşem 5'lisi! Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Edgar Ie, Uğurcan Çakır...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un muhteşem 5'lisi! Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Edgar Ie, Uğurcan Çakır...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Trabzonspor'un, sezon başından bu yana Avrupa da dahil, çıktığı 12 resmi maçın tamamında forma giyen Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Edgar Ie ve Uğurcan Çakır beşlisi dikkati çekiyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 14:41
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un muhteşem 5'lisi! Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Edgar Ie, Uğurcan Çakır...

Trabzonsporlu oyuncular Uğurcan Çakır, Edgar Ie, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik ve Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi ile Süper Lig'de oynadığı 12 resmi maçın tamamında forma giyerek takımın vazgeçilmezleri olarak dikkati çekti.

Uğurcan Çakır ve Edgar Ie, uzatmaya giden Molde maçıyla birlikte toplam 12 karşılaşmanın tamamında 1110 dakika görev yaptı. Slovak oyuncu Marek Hamsik 1075 dakika, Anthony Nwakaeme 1056 dakika, Anastasios Bakasetas ise 1024 dakika süre aldı.

Böylelikle yeni transferlerden en çok forma giyen isim, 12 karşılaşmada 1075 dakika oynayan Slovak oyuncu Marek Hamsik oldu.

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