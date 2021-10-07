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Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 17 Ekim Pazar günü oynanacak zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 21:47
Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve ısınma koşusunun ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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