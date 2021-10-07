TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına İtalyan sol bek Pellegrini için devrede

SADECE 58 DAKİKADA FORMA GİYDİ Bordo-mavililerin, bu sezon şu ana kadar İtalyan devinde sadece 58 dakika süre alması nedeniyle mutsuz olan genç futbolcu ile iletişimi hiç koparmadığı iddia ediliyor. 1.78'lik yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak için sezon başında çok sayıda girişim yapan Trabzonsporlu yöneticiler başarılı olamamıştı.

Ancak Fırtına'nın kurmayları devre arasında bu kez Pellegrini'nin mutsuz olmasını da avantaja çevirip işi bitirmeyi hedefliyor. 9 milyon euro güncel piyasa değeri ve geçmişteki performansıyla Çizme futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen genç yıldız, İtalya Milli Takımı'nda da oynuyor.