Fırtına'nın Şenol Güneş Stadı'nda taraftar ortalaması düştü. 41 bin 461 kapasiteli stada pandemi kuralları gereği bu sezon yarı yarıya seyirci alınıyor. 20 bin seyirci kapasitesi bulunan tribünlere taraftar ortalaması 6 ile 7 bin seviyesine düştü. Pandemi öncesinde ise Karadeniz temsilcisi minimum 30 bin taraftara oynuyordu.

Protokol tribün ve localar doldu

Şenol Güneş Stadı'nda tribünlerin boş kalsa da protokol ve localardaki doluluk oranı ise dikkat çekiyor. 230 kişilik protokol tribünü ile Trabzonspor bu alanda ilk sırada yer alıyor. 230 kişilik protokolün 50 koltuğu Trabzonspor, 20 koltuk ise TFF'ye ait. Geri kalan koltukları ise il müdürlükleri organize ediyor.

F.BAHÇE DERBİSİ İLE YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz günlerde birleşme kararı alan Trabzonspor taraftar grupları, ilk sınavını Fenerbahçe ile 17 Ekim'de oynanacak derbide verecek. Şampiyonluk yolunda taraftarının desteğine büyük bir ihtiyaç duyan Karadeniz devi, tribünlerinin tamamen dolmasını bekliyor.