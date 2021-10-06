Yıldızların resitali

Cornelius, Marek Hamşik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi orta saha ve hücum oyuncularını kadrosunda bulunduran Trabzonspor bu sezon 8 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken Beşiktaş ile birlikte ligde en çok gol atan iki takımdan biri durumunda.
Cornelius, Marek Hamşik, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Bakasetas, Abdülkadir Ömür gibi orta saha ve hücum oyuncularını kadrosunda bulunduran Trabzonspor bu sezon 8 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken Beşiktaş ile birlikte ligde en çok gol atan iki takımdan biri durumunda. Söz konusu oyuncularıyla rakiplerin korkulu rüyası haline gelen bordo-mavili ekip, kalan haftalarda da hücum özelliğini ortaya koyup hedefine ulaşmanın mücadelesini verecek.