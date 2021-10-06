TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonspor Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacak

Milli aranın ardından Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, yarın saat 18.00'de derbinin hazırlıklarına başlayacak. İlk 8 haftayı namağlup zirvenin bir puan gerisinde ikinci tamamlayan bordo-mavililer, milli ara dönüşü lider Fenerbahçe'yi sahasında mağlup ederek zirve koltuğunu ele geçirmeyi hedefliyor. Karadeniz devinde kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen stoperler Hüseyin Türkmen ile Vitor Hugo, bu maçla birlikte takıma geri dönecek. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita'nın da milli arada tedavilerinin tamamlanıp takıma dahil olması bekleniyor. Bordo-mavililer, ezeli rakibi karşısına zirve hedefiyle tam kadro çıkmayı planlıyor.