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TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! Tolgay Arslan menajerine iletti

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemi için kolları sıvayan Trabzonspor'da Tolgay Arslan ismi ön plana çıktı. Udinese'de forma giyen tecrübeli futbolcunun, bordo-mavili takıma gelmeyi çok istediği ifade edildi. İtalyan basınında yer alan haberde, 31 yaşındaki orta sahanın bu isteğini menajerine ilettiği iddia edildi. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesinin detayları... Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 14:36
TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! Tolgay Arslan menajerine iletti

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan bordo-mavililerde Tolgay Arslan ismi gündeme geldi.

TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! Tolgay Arslan menajerine iletti

TRABZONSPOR'U ÇOK İSTİYOR!
İtalyan basınından Tutto Udinese'nin haberine göre, Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan Trabzonspor'a gelmeyi çok istiyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bu isteğini menajerine de iletti.

TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! Tolgay Arslan menajerine iletti

Sezon sonunda Çizme ekibiyle bitecek sözleşmesinin yenilenmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığının altı çizildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Transfer sürprizi! Tolgay Arslan menajerine iletti

Bu sezon İtalya Serie A'da Udinese ile 7 maça çıkan Tolgay Arslan 1 asist kaydetti. Tecrübeli futbolcu ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe'de formaları da giymişti.

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