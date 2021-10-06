Dış sahada kasırga

Ligin8. haftasını 18 puanla 2. tamamlayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir puan ortalaması elde etti. Karadeniz devi, rakip sahada 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan elde ederken 2.6 puan ortalaması yakaladı. Fırtına, iç sahada ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan topladı, 1.6 ortalama elde etti. Bordo-mavililer, deplasmanda Malatya'yı 5-1, Giresun ve Kasımpaşa'yı 1-0, Kayseri'yi 2-1 yenerken, Konya maçı 2-2 bitti. Evinde ise tek galibiyetini Sivas'ı 2-1 yenerek alan Karadeniz ekibi, G.Saray'la 2-2, Alanyaspor ile 1-1 kaldı.