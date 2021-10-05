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Trabzonspor haberleri | Fırtına dışarıda esiyor!

Süper Lig'de 8. hafta sonunda milli araya girilirken Trabzonspor Fenerbahçe'nin ardında ikinci sırada yer aldı. Bordo mavililerin elde ettiği bir istatistik ise dikkat çekti. Fırtına iç sahaya oranla dış sahada daha iyi bir puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 16:55
Trabzonspor haberleri | Fırtına dışarıda esiyor!

Süper Lig'in 8. haftasını 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir puan ortalaması elde etti.

Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, rakip sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan elde ederken 2.6 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, iç sahada ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan topladı, 1,6 ortalama elde etti.

Bordo-mavililer, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, Giresunspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor maçı 2-2 berabere bitti.

Evinde ise tek galibiyetini Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek alan Karadeniz ekibi, Galatasaray ile 2-2, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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