SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor'un üç atlısı! Bakasetas Nwakaeme ve Cornelius'un rakamları...

Süper Lig'de 8 haftayı namağlup geçen ve 18 puanla 2. sırada olan Trabzonspor'da 3 isim dikkat çekti.

8 haftada 16 gol atan bordo-mavililerde gol yükünü Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius çekti. Süper Lig'de 8 haftayı namağlup geçen ve 18 puanla 2. sırada olan Trabzonspor'da 3 isim dikkat çekti.

Milliyet'in haberine göre 8 haftada 16 gol atan bordo-mavililerde gol yükünü Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius çekti. Karadeniz ekibinde Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı.



Karadeniz ekibinde, 3 oyuncu 16 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 75'ine katkı sağladı.Ligin 8 haftalık bölümünü 5 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Trabzonspor'da, bu 3 oyuncu toplamda bütün maçlara damga vurdu.Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius, 12 golle 18 puana katkı sağlayarak takımının şampiyonluk yarışındaki iddiasını da ortaya koydu.