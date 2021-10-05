TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı: İşte biz buyuz

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor maçı sonrası oyuncularına bir konuşma yaptı.

Başarılı hoca, "Daha önce birçok kez söyledim ve yine tekrarlamak istiyorum, sizin verdiğiniz mücadeleyle gurur duyuyorum ama ayrıca saygı da duyuyorum. Çünkü motivasyonunuz çok yüksek, inatçı bir kimliğiniz var ve hepsinden önemlisi başarmak ve koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyorsunuz. İşte biz buyuz, bunun için mücadele ediyoruz. Milli takımlara gidecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Diğer arkadaşlarımız da izin günlerde rahatlasınlar, stres atsınlar çünkü daha stresli ve yoğun bir süreç bizi bekliyor" dedi.