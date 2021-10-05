Bize her yer Trabzon!

Ligde son yenilgisini 2020-21 sezonunda 8 Mart 2021 tarihinde sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında alan Karadeniz devinin, daha sonra çıktığı 20 lig maçında ise sırtı yere gelmedi. Ligde 203 günlük yenilmezlik serisi ile bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi olan Trabzonspor, deplasmanda da yenilmezlik serisini sürdürüyor. Dış sahada son yenilgisini 2020-21 sezonunun 6'ncı haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer, sonraki 22 dış saha maçında 343 gündür kaybetmiyor.