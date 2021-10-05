Bileği bükülmüyor en uzun seri

Süper Lig'de son 20 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve yine ligde deplasmanda çıktığı son 22 karşılaşmadan yenilgisiz ayrılan Trabzonspor, bu alanda ligde devam eden en uzun serisinin de sahibi. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alan Karadeniz devi, yenilmezlik unvanını koruyor. Geride kalan 8 haftalık bölümde İttifak Holding Konyaspor ile birlikte bu sezon yoluna yenilgisiz devam eden iki takımdan biri olan bordo-mavililer, ligde namağlup devam eden en uzun serinin de sahibi konumunda.