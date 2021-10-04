SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Türkiye bu çifte standartı konuşuyor! Trabzonspor'a farklı Beşiktaş'a farklı karar

Süper Lig'de Vitor Hugo'nun Konyaspor deplasmanında gördüğü kırmızı kartın üzerinden 2 hafta geçmeden aynı pozisyon Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki karşılaşmada yaşandı. Konya'da Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, rakibi Skubic'in ayak bileğine sert bir müdahalede bulunmuş ve hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Tüm Türkiye bu kararın doğru olduğu yönünde görüş bildirmişti.





TARAFTAR KIZGIN

Beşiktaş ile Sivasspor arasında önceki gün oynanan mücadelede Vitor Hugo'nun pozisyonunun aynısı yaşandı. Bu kez aktörler ve hakem farklıydı. Karar da farklı oldu. Beşiktaşlı Josef, Sivaslı Felix'in ayak bileğine birkaç saniye bastı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu sadece sarı kartla geçti. Hakem yorumcuları bu pozisyonun da kırmızı kart olması gerektiği yönünde görüş bildirdiler. Trabzonspor taraftarları da "Aynı pozisyonun birine kırmızı diğerine sarı. Bu resmen çifte standart" yorumu yaptılar.

TOROĞLU VE YILDIRIM: YÜZDE YÜZ KIRMIZI

Usta yorumcu Erman Toroğlu ve Bülent Yıldırım da Josef'in müdahelesinin Vitor Hugo'nun yaptığı faulden farklı olmadığını belirttiler. Toroğlu "Josef'inki kırmızıoğlu kırmızı" dedi. Yıldırım da "Burada doğru karar kırmızı kart olurdu. Bilek de kırılabilirdi, tendon da kopabilirdi" ifadelerini kullandılar.