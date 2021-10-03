TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Kayserispor ise pozitif, açık bir futbol sergiledi, rakip ceza sahasına kadar sıkça geldi ama bordo-mavililer ondan sonrasında dikkatliydi. Son tercihlerde hata yapıp pas şiddetini bir türlü ayarlayamayan sarı-kırmızılı hücum hattı, önemli pozisyon bulamadı. Kritik bir maçtan 3 puan alıp moral bulan Trabzonspor'da, saha kenarından gelen hamlelerin üst düzey katkısına ayrı bir parantez açmak gerekiyor bence.
Futbolda, "kusursuz" kelimesi risklidir ama o kelimeyi hak edecek bir oyun ortaya koymalarıyla özellikle Berat Özdemir ve sağ iç oynayan Abdülkadir Ömür, milli formayı hak ettiklerini de gösterdi dün bir kez daha. Bu yazı, sahada görmekten büyük mutluluk duyduğum Ahmetcan Kaplan'a, keyifli oyunu, öz güveni ve hepsinden önemlisi sakinliğine vurgu yapmadan tamamlanırsa, eksik kalırdı. Hoş geldin Ahmetcan, yolun uzun ve dikenli ama sana inanların sayısı o kadar çok ki!
REHA KAPSAL - HAK ETTİLER
Trabzonspor'un son iki maçta kaybettiği 4 puanın telafisi ancak Kayserispor karşısında olacaktı. Son haftalardaki formda bir takımla ve deplasmanda oynamak bordo-mavililer için kolay değildi. Maça da yüksek konsantrasyonla çıkan Avcı'nın öğrencileri, ilk 45 dakikalık bölümde oyun hareketliliği, kazanılan toplarda dikine oynanan oyun, hücum kombinasyonları ve de kazandıkları toplarla pozitif geçişleri çok doğru uyguladılar.