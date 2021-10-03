TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kayserispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - İŞTE FUTBOL BU Şüphesiz futbolseverlerin keyif alarak izlediği bir maç oldu ancak teknik adamlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Trabzonspor yine hızlı ve seri paslarla rakip kaleye çabuk gidip rahat pozisyonlar yakaladı ama Kayserispor'un kendi kalesine kolay gelmesine çözüm bulamadı. Bordo-mavililer, ikisi direkten dönen topu da dahil olmak üzere farklı bitirebileceği ilk yarıyı önce sol bek, sonra stoper hatasından yediği golle berabere tamamladı.

Oyuna çoğunlukla hakim olup rahat pozisyona giriyor Trabzonspor. Ama üstünlük golünü bulduğunca rakip sahaya daha az gidiyor, topu karşı tarafa bırakıyor, bu kez kontratakla sonuç almaya çalışıyor. Şampiyonluğun önemli favorisi bir takım için bu durum tezat oluşturuyor. Her şeye rağmen kaliteli ayak sayısı oldukça fazla olan bir takım görüntüsündeydi bordo-mavililer.