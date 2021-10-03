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Hayalimiz var

Abdülkadir Ömür maç sonunda mutluydu. Oyuna dahil olduktan sonra iyi bir performans sergileyen genç yıldız karşılaşma sonunda şunları söyledi: "Geçici de olsa lideriz. 2 beraberlik sonrası kazanmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Şampiyon olmanın hayalini kuruyoruz. Bu takım şampiyonluk için kuruldu. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 06:50
Hayalimiz var
Abdülkadir Ömür maç sonunda mutluydu. Oyuna dahil olduktan sonra iyi bir performans sergileyen genç yıldız karşılaşma sonunda şunları söyledi: "Geçici de olsa lideriz. 2 beraberlik sonrası kazanmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Şampiyon olmanın hayalini kuruyoruz. Bu takım şampiyonluk için kuruldu. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz"
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