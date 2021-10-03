Hayalimiz var

Abdülkadir Ömür maç sonunda mutluydu. Oyuna dahil olduktan sonra iyi bir performans sergileyen genç yıldız karşılaşma sonunda şunları söyledi: "Geçici de olsa lideriz. 2 beraberlik sonrası kazanmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Şampiyon olmanın hayalini kuruyoruz. Bu takım şampiyonluk için kuruldu. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz"
Abdülkadir Ömür maç sonunda mutluydu. Oyuna dahil olduktan sonra iyi bir performans sergileyen genç yıldız karşılaşma sonunda şunları söyledi: "Geçici de olsa lideriz. 2 beraberlik sonrası kazanmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Şampiyon olmanın hayalini kuruyoruz. Bu takım şampiyonluk için kuruldu. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz"