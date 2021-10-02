TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına 3 puan için sahada! İşte Kayserispor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Fırtına bugün Kayserispor deplasmanına mutlak 3 puan için çıkıyor. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz devi, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmeyi planlıyor. İlk 7 haftayı 4 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup tamamlayan Fırtına, Kayseri deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem namağlup seriyi, hem de zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR: LUNG, KOLOVETSIOS, HOSSEINI, CAROLE, ONUR, ATTAMAH, EMRAH, İBRAHİM, MENSAH, CARDOSO, THIAM

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, EDGAR, DENSWIL, İSMAİL, BERAT, HAMSIK, BAKASETAS, DJANINY, NWAKAEME, CORNELIUS

22 PUAN KAYIPLI SERİ

Karadaniz devi, yenilmezlik serisinde 11 maçta aldığı beraberliklerle 22 puan yitirdi. Geçen sezon son 12 maçında 4 galibiyet, 8 beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 7 hafta sonunda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu sezon 7 maçta 6 puan kaybeden bordo- mavililer, aldığı beraberlikle iki kez de lider olma fırsatını değerlendiremedi.

KAYSERI'DE 11-7 ÖNDE

Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri'de oynanan 24 karşılaşmada bordo-mavililerin üstünlüğü var. Fırtına, söz konusu mücadelelerde 11 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazandı. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordomavililer, 29 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.

TAKIMDA 5 EKSİK

Bordo-mavili takım, Kayserispor maçına 5 eksikle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Abdulkadir Parmak ve Koita'nın yanı sıra kart cezalısı Hugo ile Hüseyin Türkmen bugün yok.

FIRTINA 29-7 ÜSTÜN

Karadeniz devi ile Kayserispor, bugün oynayacakları müsabakayla birbirlerine Süper Lig'de 49. rakip olacak. Bugüne kadarki periyotta Fırtına'nın galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 12 maç ise berabere tamamlandı. Trabzonspor rakip kaleye 89 gol atarken, ağlarında 48 gol gördü.

DEPLASMAN CANAVARI

25 Ekim 1981 tarihinde başlayan ve 17 Ekim 1982'ye uzanan 357 günlük deplasmandaki 20 maçlık namağlup seride 7 galibiyet ve 13 beraberlikle 34 puan toplayan Karadeniz devi, söz konusu seriyi bu sezon Konya'da egale etmişti. Ardından Alanya sınavı ile yenilmezlik serisini 21 maça çıkararak rekor kıran Karadeniz devi, bu periyotta 11 galibiyet ve 11 beraberlikle 44 puan toplayıp daha önceki başarısını daha çok puan topladığı yeni seri ile yakaladı.

YENİLGİYİ UNUTTU

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordomavililer, daha sonra oynadığı 19 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 19 karşılaşmasında 8 galibiyet, 11 beraberlik alırken, 208 gündür kaybetmedi.

39 MAÇTA 14 EŞİTLİK

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde 39 Süper Lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmaların 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken 14 mücadele berabere bitti. Karadeniz devi 3 kez mağlup oldu.