TRABZONSPOR HABERLERİ - Bu Fırtına bir başka! Birçok istatistikte rakiplerini solladı

Bu sezon şampiyonluk mücadelesinin en önemli adayları arasında yer alan Trabzon, birçok istatistikte hem geçtiğimiz sezonu hem de Süper Lig'de mücadele ettiği rakiplerini geride bıraktı. Bordo-mavili takım bu sezon kilit pas oranı, dripling sayısı ve maç başına şut sayısında geçtiğimiz sezon ortalamalarının çok üzerine çıktı. Karadeniz devinde şut istatistiğinin artmasında Bakasetas bireysel katkısıyla ön plana çıkarken, pas oranının yükselmesinde de Marek Hamsik'in etkisi dikkat çekti. Kilit pas sayısının fazlalaşmasında ise Nwakaeme, Bakasetas ve Hamsik birlikteliğinin meyveleri toplanıyor.

İSABETLİ ŞUTLARIN KRALLARI

Bir maçta ortalama 3.7 kilit pas atan Trabzonspor bu alanda ligde üçüncü. Birinci sırada Fatih Karagümrük, ikincilikte ise Beşiktaş yer aldı. Ligde en fazla şut çeken takım 15 ortalama şut ile İttifak Holding Konyaspor olurken, onu 14 şut ile Trabzonspor takip etti. Ancak en fazla isabetli şut çeken takım ise Fırtına ile Beşiktaş olmayı başardı. İsabetli pas yüzdesinde ise ortalama yüzde 89 ile Karagümrük ilk sırada yer alırken, Trabzonspor ise yüzde 88 ile ikinci. Karadeniz devi ayrıca ilk 7 haftada yüzde 48 ikili mücadele kazanma, yüzde 55 top kapma ve yüzde 53 hava topu kapma oranına ulaştı.