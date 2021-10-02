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Son dakika spor haberi: Kayserispor Trabzonspor maçında Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi! Kural ne diyor?

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin 70. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Hakem atışı sonrası orta sahadan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen Merak Hamsik'in golü geçersiz sayıldı. Peki Slovak oyuncunun golü neden iptal edildi? Kural pozisyon için ne diyor? İşte cevabı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 18:16 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 18:30
Son dakika spor haberi: Kayserispor Trabzonspor maçında Hamsik'in orta sahadan attığı gol iptal edildi! Kural ne diyor?

Kayserispor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin 70. dakikasında çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Orta sahada hakem Tugay Kaan Numanoğlu, hakem atışıyla topu Marek Hamsik'in önüne bıraktı. Orta saha çizgisinden topa tek vuruş yapan Slovak oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Trabzonsporlu oyuncular bu gole sevinirken hakem Tugay Kaan Numanoğlu golü iptal etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular iptal kararına uzun süre itiraz etti. Mücadele daha sonra Tugay Kaan Numanoğlu'nun Kayserispor kalecisi Lung'un aut atışı yapmasını istedi.

KURAL NE DİYOR?
Kurala göre, hakem atışında top en az 2 oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyun kale vuruşuyla başlar.

İşte o pozisyon:





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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