Kayserispor - Trabzonspor maçı sonrası Bakasetas konuştu! "Takımım kazanıyorsa ve rekor kırıyorsam..."

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, Kayserispor maçı sonrası konuştu.



İşte o sözler;

"Belki bugün bir rekor kırıldı ama benim için önemli olan takımın 3 puan alması. Şanssız skorlarla buraya gelmiştik. Kazanmak önemliydi. Ancak, takımım kazanıyorsa ve ben de bir rekor kırıyorsam bu beni daha fazla mutlu eder.

Bazen yorgun olursunuz ve agresif tavır gösterebilirsiniz. Tutkuyla oynamayı tercih etmiş birisiyim. Hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de benzer olaylar yaşandı. Ben de içinde bulunmuş olabildim. Sakin kalabilmek önemliydi. Gençlere örnek olmalıyız. Saha içerisinde gençlere örnek olabilmek için oynuyoruz. Ahmetcan ile de gurur duyuyoruz. İleride daha fazla fark yaratacağını düşünüyorum."