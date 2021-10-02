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Kayserispor Trabzonspor 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Yoğun heyecana sahne olan karşılaşmada Fırtına, Bakasetas'ın attığı iki golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kayserispor'un tek golü ise Emrah Başsan'dan geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise 11 puanla 10. sırada kaldı. Ayrıca Trabzonspor'un deplasmanda yenilmezlik serisi 22 maça çıkmış oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 17:56 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 18:16
Kayserispor Trabzonspor 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.

Bordo mavililer, müsabakaya Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Gervinho, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius ilk 11'iyle başladı.

Trabzonspor, mücadelenin 12. dakikasında Bakasetas'ın şık golüyle 1-0 öne geçti.

Kayserispor bu gole 41'de Emrah Başsan ile cevap verdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Fırtına, Uğur Demirok'un elle oynadığı pozisyon sonrası penaltı kazandı.

60. dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas, takımını 2-1 öne geçirdi.

Müsabakadan başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

Fırtına bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise 11 puanla 10. sırada kaldı.

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