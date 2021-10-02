Kayserispor Trabzonspor 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu.

Bordo mavililer, müsabakaya Uğurcan, Bruno Peres, Edgar Ie, Ahmetcan, İsmail Köybaşı, Siopis, Gervinho, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius ilk 11'iyle başladı.

Trabzonspor, mücadelenin 12. dakikasında Bakasetas'ın şık golüyle 1-0 öne geçti.

Kayserispor bu gole 41'de Emrah Başsan ile cevap verdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Fırtına, Uğur Demirok'un elle oynadığı pozisyon sonrası penaltı kazandı.

60. dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas, takımını 2-1 öne geçirdi.

Müsabakadan başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

Fırtına bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise 11 puanla 10. sırada kaldı.