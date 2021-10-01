Trabzonspor'un nükleer gücü Marek Hamsik!

Karadeniz devinin sezon başında flaş bir şekilde kadrosuna kattığı Marek Hamsik, bu sezon 7 Süper lig ve 4 Avrupa maçının tamamında forma giydi. 34 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha, 7 maçta 985 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı isimlerinden oldu. 1.83 boyundaki futbolcunun özellikle ligde son 4 haftadaki performansı daha da dikkat çekici oldu. Yaşına rağmen son 4 haftada takımın en çok koşan ismi olmayı başaran Slovak yıldız, ortalama 12 bin 500 metre ile toplamda 4 haftada 50 kilometrenin üzerine çıkmayı başardı.



İLK 5'TE YER ALAN TEK FUTBOLCU



Hamsik koşu mesafelerinde gençlere adeta taş çıkartırken, "Yaşlı futbolcu" algısını da kökünden değiştirmeyi başardı. Tecrübe abidesinin koşu mesafeleri dışında dikkat çeken en önemli özelliği ise isabetli pas yüzdesi ve kilit pas oranındaki yüksek rakamları oldu. Slovak orta saha yüzde 87 pas ortalamasıyla Süper Lig standartlarının üzerinde bir görüntü ortaya koyarken, koşu mesafelerinde ligdeki tüm oyuncular baz alındığında ilk 5 içerisinde yer alıp, isabetli pas yüzdesinde de bu rakamlara ulaşan tek isim olmayı başardı.



İSABETLİ PASTA 3. SIRADA



Hamsik ayrıca maç başı ortalama 1.27 kilit pas yüzdesiyle ligdeki ortalamaların üzerine çıkan isimler arasında da yer aldı. Slovak yıldız ayrıca toplam pas ve isabetli pas sayısında ise ligde üçüncü olmayı başardı. 1.83'lük futbolcu toplam 507 pasının 439'unda isabet sağladı. Hamsik'i bu alanda geride bırakan isimler ise Karagümrük takımından Zukanovic ve Başakşehir'den Tolga Ciğerci oldu. Ancak Marek Hamsik bu alanda da kendi takımının en iyisi olmayı başardı.