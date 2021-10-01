"Şampiyonluk için geldik"

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla 27 yaşındaki Yunan ön libero Siopis ve 28 yaşındaki Hollandalı stoper Denswil için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Siopis, "Bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza ve hocamıza transfer konusunda ve bana güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon önemli hedeflerimiz var" dedi. Denswil de "Bu yıl harika bir takım oluşturuldu. Hangi kulübe geldiğimin farkındayım. Kulübün tarihinin farkındayım. İstanbul takımlarına karşı verdiği mücadele, kazandığı birçok şampiyonluğun farkındayım. Biz bu sezon hedefimizin şampiyonluk olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.