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Nazar değdi

Abdullah Avcı'dan sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzon, Hugo ve Edgar'ın uyumu ile rakiplerine set çekmişti. Geçtiğimiz sezon 13 maçta kalesini gole kapatan Fırtına, bu dönem ise 7 haftada iki kez geçit vermedi. Son haftalarda ise bu bölgede cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekerken, Karadeniz devi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldığı Konya ve Alanya sınavlarını kaybetmedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 06:50
Nazar değdi
Abdullah Avcı'dan sonra takım savunmasında büyük bir gelişme gösteren Trabzon, Hugo ve Edgar'ın uyumu ile rakiplerine set çekmişti. Geçtiğimiz sezon 13 maçta kalesini gole kapatan Fırtına, bu dönem ise 7 haftada iki kez geçit vermedi. Son haftalarda ise bu bölgede cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu dikkat çekerken, Karadeniz devi 10 kişi tamamlamak zorunda kaldığı Konya ve Alanya sınavlarını kaybetmedi
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