Kale yıkılmıyor

Fırtına, Süper Lig'in son iki haftasında savunma bölgesinde ciddi sorunlar yaşasa da rakiplerine boyun eğmiyor. Geride kalan 7 haftalık bölümünde geçtiğimiz sezona göre rakip kaleye daha çok gol gönderdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon söz konusu haftalarda 9 gol atıp, kalesinde ise 14 gol görmüştü. Bu sezon ise 14 gol atan Karadeniz devi kalesinde ise 7 kez geçit verdi.
Fırtına, Süper Lig'in son iki haftasında savunma bölgesinde ciddi sorunlar yaşasa da rakiplerine boyun eğmiyor. Geride kalan 7 haftalık bölümünde geçtiğimiz sezona göre rakip kaleye daha çok gol gönderdi. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon söz konusu haftalarda 9 gol atıp, kalesinde ise 14 gol görmüştü. Bu sezon ise 14 gol atan Karadeniz devi kalesinde ise 7 kez geçit verdi.