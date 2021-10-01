Cornelius’un çifte hedefi

Yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Konyaspor ve Alyanyaspor maçlarında birer gol atan Cornelius, Kayserispor filelerini sarsması halinde 3 maçlık bir gol serisi yakalamış olacak. 28 yaşındaki santrfor bu başarıyı en son 2017'de Kopenhag forması altında yaşamıştı. Süper Lig'de ilk on birde başladığı 4 maçta 3 gol sevinci yaşayan 1.93'lük kule, galibiyet sevinci yaşayamadı. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavili forma altında bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.
Yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Konyaspor ve Alyanyaspor maçlarında birer gol atan Cornelius, Kayserispor filelerini sarsması halinde 3 maçlık bir gol serisi yakalamış olacak. 28 yaşındaki santrfor bu başarıyı en son 2017'de Kopenhag forması altında yaşamıştı. Süper Lig'de ilk on birde başladığı 4 maçta 3 gol sevinci yaşayan 1.93'lük kule, galibiyet sevinci yaşayamadı. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavili forma altında bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.