Haberler Trabzonspor SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'nın yüzünü güldüren gelişme! Kayseri maçında... (TS spor haberi)

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'nın yüzünü güldüren gelişme! Kayseri maçında... (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililere müjdeli bir haber geldi. Fırtına'da sakatlıkları geçen Trondsen ile Denswil'in bu karşılaşmaya yetişeceği belirtildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:22
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı'nın yüzünü güldüren gelişme! Kayseri maçında... (TS spor haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo mavililere müjdeli bir haber geldi.

Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor defansında Hugo ile Hüseyin'in kart cezaları yüzünden Kayserispor maçı öncesi sıkıntı yaşanırken, sakatlıkları geçen Trondsen ile Denswil'in bu karşılaşmaya yetişeceği belirtildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sol bekte forma verdiği Denswil'i hafta sonu Kayseri'de Edgar Ie ile birlikte defansın göbeğinde oynatabileceği vurgulandı.

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