SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marek Hamsik istatistikleri altüst etti! Yeni lider... (TS haberi)

Trabzonsporlu Marek Hamsik performansıyla gençlere taş çıkartıyor. 34 yaşında olmasına rağmen bordo-mavili takımda bu sezon maç kaçırmayan Slovak yıldız, Slovakya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Slovenya ve Güney Kıbrıs maçlarında 90 dakika sahada kaldı.

Kısa sürede Karadeniz devinin vazgeçilmezi olan dünyaca ünlü orta saha, performansı ile ayakta alkışlanıyor. Perşembe günü Konyaspor (2-2) müsabakasında 12.008 km ile en çok mesafe kat eden ismi olan Hamsik, pazartesi günü 1-1 biten Alanyaspor sınavında da 12.873 km koşarak sahanın en çalışkan futbolcusu oldu.