Haberler Trabzonspor SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marek Hamsik istatistikleri altüst etti! Yeni lider... (TS haberi)

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Marek Hamsik istatistikleri altüst etti! Yeni lider... (TS haberi)

Son dakika spor haberi... Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği yıldız oyuncu Marek Hamsik, oynadığı futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor sınavında da en çok koşan (12.873) ismi olan dünyaca ünlü orta saha; 94 pas, yedi kilit pas, beş uzun pas ve dört de başarılı top kullanarak istatistikleri altüst etti. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:50
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek Hamsik istatistikleri altüst etti! Yeni lider... (TS haberi)

Trabzonsporlu Marek Hamsik performansıyla gençlere taş çıkartıyor. 34 yaşında olmasına rağmen bordo-mavili takımda bu sezon maç kaçırmayan Slovak yıldız, Slovakya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Slovenya ve Güney Kıbrıs maçlarında 90 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek Hamsik istatistikleri altüst etti! Yeni lider... (TS haberi)

Kısa sürede Karadeniz devinin vazgeçilmezi olan dünyaca ünlü orta saha, performansı ile ayakta alkışlanıyor. Perşembe günü Konyaspor (2-2) müsabakasında 12.008 km ile en çok mesafe kat eden ismi olan Hamsik, pazartesi günü 1-1 biten Alanyaspor sınavında da 12.873 km koşarak sahanın en çalışkan futbolcusu oldu.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek Hamsik istatistikleri altüst etti! Yeni lider... (TS haberi)

YENİ LİDER MAREK HAMSIK
Karşılaşmada 119 kez topla buluşan 34 yaşındaki yıldız oyuncu 94 pas, yedi kilit pas, beş uzun pas ve dört de başarılı top kullanarak zirveye yerleşti. Hem savunmaya hem de hücuma yaptığı katkı ile dikkatleri üzerine çeken 1.83 boyundaki oyuncu, müsabaka sonrası rakip takım oyuncuları tarafından da tebrik edildi.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek Hamsik istatistikleri altüst etti! Yeni lider... (TS haberi)

Bordomavili taraftarların gönlünde taht kuran Slovak yıldız, her geçen gün artan formu ile teknik adam Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürüyor. Başarılı hoca, hemen her maç istatistik rekoru kıran ve takıma çok önemli katkılar sunan dünyaca ünlü tecrübe abidesini sahadaki gözü kulağı gibi görmeye başladı.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ - Marek Hamsik istatistikleri altüst etti! Yeni lider... (TS haberi)

MALİYETİ 4.4 MİLYON EURO
İki yıllık imza atan Hamsik'e her sezon için bir milyon 500 bin euro ve 700'er bin euro imza ücreti ödenecek.

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