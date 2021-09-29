SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'ya yeni sözleşme! İşte önerilen ücret

Yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Yusuf Sarı ile ilk görüşmeyi yaptı. Teknik ekibin de onay vermesiyle 22 yaşındaki sağ kanada sözleşmesini uzatmak için yeni bir teklif yapıldığı belirtildi.

1.68 boyundaki futbolcunun 1 milyon 573 bin TL olan yıllık ücretinin 3 milyon 500 bin TL'ye çıkarılması söz konusu. Gurbetçi oyuncunun bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde de yine sezon sonunda mukaveleleri bitecek Nwakaeme ve Erce Kardeşler ile de yeni görüşmelerin yapılacağı belirtildi.



Trabzonspor ile 58 maça çıkan Yusuf Sarı, 4 gol attı ve 6 da asist yaptı.