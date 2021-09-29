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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor fırsatları kaçırıyor! Beşiktaş 2. kez...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, son olarak oynadığı Alanyaspor karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren ve son iki maçını 10 kişi bitiren Fırtına, ezeli rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı iki haftada liderlik fırsatını değerlendiremedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor fırsatları kaçırıyor! Beşiktaş 2. kez...

Ligde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, zirve mücadelesi verdiği rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda liderlik için ayağına gelen fırsatları harcıyor. 6'ncı haftada lider Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile berabere kalmasıyla zirve fırsatı yakalayan Fırtına, 8. dakikada kırmızı kart gördüğü İttifak Holding Konya karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak haftayı ikinci tamamladı. Bu hafta da Beşiktaş Altay'a mağlup olurken, bordo-mavililer de bu kez Alanyaspor maçında kırmızı gördü ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Haftayı yine ikinci sırada tamamladı.

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