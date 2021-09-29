SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzonspor fırsatları kaçırıyor! Beşiktaş 2. kez...

Ligde şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, zirve mücadelesi verdiği rakiplerinin puan kaybettiği haftalarda liderlik için ayağına gelen fırsatları harcıyor. 6'ncı haftada lider Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile berabere kalmasıyla zirve fırsatı yakalayan Fırtına, 8. dakikada kırmızı kart gördüğü İttifak Holding Konya karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak haftayı ikinci tamamladı. Bu hafta da Beşiktaş Altay'a mağlup olurken, bordo-mavililer de bu kez Alanyaspor maçında kırmızı gördü ve sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Haftayı yine ikinci sırada tamamladı.