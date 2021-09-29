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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan müthiş istatistik! 10 kişilik duvar (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de iyi bir grafik çizen Trabzonspor, müthiş bir istatistiğe imza attı. Bordo mavililer, Süper Lig’de 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi, 2 galibiyet, 6 beraberlik aldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:12
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan müthiş istatistik! 10 kişilik duvar (TS spor haberi)

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan ve Alanyaspor karşısında aldığı beraberlikle liderlik fırsatını geri tepen Trabzonspor, 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi. Son iki haftada oynadığı Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını 10 kişi tamamlayan Karadeniz ekıbi, sayıca eksilmesine rağmen pes etmiyor. Konyaspor müsabakasında 81 dakika 10 kişi oynayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor müsabakasını ise 20 dakika 10 kişi oynadı. İki maçı da eksik tamamlamasına rağmen kaybetmeyen Fırtına'nın baskılı futbolu dikkat çekti.

TOPLAM 12 PUAN ALDI

Karadeniz ekibi Süper Lig'de son iki sezondur kırmızı kart gördüğü son 8 maçı ise kaybetmedi, 2 galibiyet, 6 bereberlikle 12 puan topladı. Trabzonspor 7 maçı Avcı, 1 maçı ise Newton döneminde oynadı. (Yeni Asır)

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