TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

KÖTÜ OYNAMASA DA... (REHA KAPSAL)
Trabzonspor'un 3 gün önceki Konya maçında yaklaşık uzatmalar dahil 90 dakika 10 kişi oynaması, bu karşılaşmaya fiziksel olarak nasıl yansıyacağı, rakibine topla yapacağı baskı açısından çok önemliydi.
KÖTÜ OYNAMASA DA... (REHA KAPSAL)
Maça ön alan baskısıyla başladılar, topu da Alanyaspor, Trabzonspor'a bıraktı. Organize olmuş savunma anlayışıyla oynayan Alanyaspor'a karşı oyunun ilk yarısında pasın ritmini, o akışkanlığı hızlı yapamadı.
Saha içindeki hareketsizliği bununla beraber oyunu genişlettiklerinde sağda Peres ile Djaniny, sol tarafta oynayan Nwakaeme ile İsmail'in uyumu istenen seviyede değildi.
Kolektif yapıda bir hücum değil daha fazla bireysel oyuncularla problemi çözmeyi çalışan Trabzonspor vardı .
İkinci devre biraz daha oyun hareketliliği olduğu gibi topa daha temaslı ve çabuk oyunla beraber pozisyon da üretmeye başladılar.