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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları bu maçı dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 08:03
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

KÖTÜ OYNAMASA DA... (REHA KAPSAL)
Trabzonspor'un 3 gün önceki Konya maçında yaklaşık uzatmalar dahil 90 dakika 10 kişi oynaması, bu karşılaşmaya fiziksel olarak nasıl yansıyacağı, rakibine topla yapacağı baskı açısından çok önemliydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Maça ön alan baskısıyla başladılar, topu da Alanyaspor, Trabzonspor'a bıraktı. Organize olmuş savunma anlayışıyla oynayan Alanyaspor'a karşı oyunun ilk yarısında pasın ritmini, o akışkanlığı hızlı yapamadı.
Saha içindeki hareketsizliği bununla beraber oyunu genişlettiklerinde sağda Peres ile Djaniny, sol tarafta oynayan Nwakaeme ile İsmail'in uyumu istenen seviyede değildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Kolektif yapıda bir hücum değil daha fazla bireysel oyuncularla problemi çözmeyi çalışan Trabzonspor vardı .
İkinci devre biraz daha oyun hareketliliği olduğu gibi topa daha temaslı ve çabuk oyunla beraber pozisyon da üretmeye başladılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Bir de Abdullah hoca, Gervinho değişikliğiyle iyice rakibi kendi ceza sahasına itti.
Burada özellikle kapanan savunmaya karşı Nwakaeme'nin Cornelius'un yanına ikinci santrfor olarak yer değiştirmesi sağda Djaniny, solda da Gervinho ile iki santrforlu oyun tercihi oluştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Bu tercih yapılacaksa dar alan becerisi çok yüksek olmayan, daha kenar ortalarına çıkıp vuracak Cornelius'un yanında Djaniny olup, sağda Gervinho, solda da oyun genişlediğinde kanatta topu getirecek Nwakaeme'nin olması gerekiyordu.
Bordo-mavili takımın ikinci yarı baskılı oldukları dönemde savunma önünde değil arkasında da topsuz koşular da yaptı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Momentumu yakaladıkları dakikalarda Hüseyin'in atılması Trabzonspor'un sayısal eksikliğiyle beraber hücum organizasyonundaki geriye kalan dakikalarda fazlasıyla hissetmesine de neden oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Son iki maçta 10 kişiyle oyunu tamamlamak zorunda kalması, kaybettiği 4 puanla beraber bordomavililer çok kötü oynamasa da hücumda senkronize olmasını, yerleşik savunmalara hücum setlerinin geliştirmesi, kaldı ki böyle çok maç oynayacaklar… Bu konuda da daha etkili ve sonuç alıcı gelişimi göstermeleri gerek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

BULUT VAR YAĞMUR YOK (YUNUS EMRE SEL)
Trabzonspor için maçın ilk 15 dakikası üzerine düşünülmesi ve odaklanılması gereken bir zaman dilimiydi. Mevcut oyuncu kadrosundaki ön alan oyuncularıyla ligdeki hemen her rakibin savunma düzenini ve ezberlerini nasıl bozabileceğini dair ipuçları taşıyan bir zaman dilimi. Ancak Alanyaspor oyunu dengeledikten sonra oldukça basit, yani diğer bir deyişle zor, kombine paslarla Trabzonspor'u zorlamaya başladı. Neticesinde golü de buldular. Aynı zamanda savunmada da merkezi iyi kapatınca Trabzonspor'u kanatlara verimsiz ve biraz da umutsuz bir şekilde ittiler. Trabzonspor'un baskılarını gol yemeden atlatan ve oyunu bir anda kendi lehine çeviren Alanyaspor, bu dakikalarda bir anlık hatalar zinciri ile golü de buldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Alanyaspor'un da zorlamasıyla gidilen kenar organizasyonuyla golü bulan Cornelius, yan toplarla çok daha etkili bir hale sokulabilecek iken Trabzonspor ısrarla içe kat ederek skor üretmeye çalıştı. Son haftalarda geri dönüşlere imza atan Trabzonspor yine maç içerisinde aynı reaksiyonu gösterip geriye düştüğü bir maçta hem oyunun kontrolünü hem de skorda dengeyi sağladı. Berat – Gervinho değişikliği ile hücumdaki yetenekli oyuncu sayısını bir artıran Abdullah Avcı, rakip savunmadaki oturan yerleşimi bir fazla oyuncuyla bozmak istedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Alanyaspor maçını değerlendirdi

Bu anlarda da pozisyon üreten Trabzonspor, oyuncuların pas tercihleri ve bitiricilikte yaşadığı sorunlar nedeniyle sonucu değiştiremedi. Aynı pozisyonda Efecan'a kart vermeyen ancak Hüseyin'e kartını hemen gösteren Özkahya, oyunda dengeleri değiştirdi. Bu dakikadan sonra Alanyaspor biraz daha cesur oynamaya başlayınca Trabzonspor da aradığı boşlukları bu sayede buldu. Rakibi karşısında 10 kişi oynayan takım gibi değil de rakibi eksikmiş gibi oynayan Trabzonspor, skor üretmek adına son tercihler ve bitiricilik sorunları yaşayınca karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor için maçın özeti, pes etmeyen inatçı bir ruh, bulut var ama yağmur yok.

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