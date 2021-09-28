SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Volkan Demirel'den flaş Trabzonspor açıklaması! "Dikkatle izlediğinizde..." (TS spor haberi)

75'de 10 kişi kaldı. Geri kalan dakikalar 11 - 11 daha iyi oynadı. Serkan faktörü vardı. Serkan Alanyaspor adına çok iyi maçlar çıkardı. Ben Serkan'ı maçın adamı seçerim. İkinci yarı Alanyaspor'un oyununu çok fazla görmedik. Ceza sahasına giremediler.

Trabzonspor büyük takım. Ligin şampiyonluk favorilerinin bir tanesi. Güzel maç oldu. İki takımı da tebrik etmek lazım. Trabzonspor'da bence kazanabileceği maçtı. 10 kişi kalmasına rağmen. Hem değişik hamleleri, hem de defanstan oyuncu çıkarmasıyla ileri hücum oyuncuların koymasıyla Abdullah hocanın maçı ne kadar istediğini görüyorsunuz. Bence bu kadar kolay kartlar verilmemesi gerekiyor.