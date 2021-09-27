Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR'UN ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan- Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius
TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
TRABZONSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!
Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.
BORDO-MAVİLİLER KENDİ EVİNDE 1 KEZ KAZANDI
Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESABI
Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR
En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.
İSTATİSTİKLER:
- Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde 2+ maçta konuk ettiği takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Alanyaspor (%20; 1/5).
- Trabzonspor'a rakip olduğu son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Alanyaspor (3G 2B), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada deplasmanda aldı (Kasım 2019'da 0-1).
- Sahasında oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor (1B), bu karşılaşmaların tamamında ikişer gol attı.
- Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Alanyaspor (1M), daha önceki 18 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda galibiyet almıştı (5B 10M).
- Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu son üç maçta da gol yemeyen Alanyaspor (2G 1B), daha önceki 27 karşılaşmada iki gole kapama yapabilmiş ve toplam 54 gole izin vermişti (5G 4B 18M).
- Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan son üç Süper Lig maçında da birer gol sevinci yaşadı (2x Alanyaspor & 1x Trabzonspor).
- Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakeme'nin Süper Lig'de gol atamadığı takımlar arasında Alanyaspor'dan (4) daha fazla maçta karşılaştığı tek rakibi Fenerbahçe (5).
- Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu ilk üç maçta üç golde pay sahibi olan Alanyaspor orta sahası Emre Akbaba (2 gol & 1 asist), daha sonraki beş karşılaşmada tek gole katkı sağlayabildi (1 gol) ancak bu golü son karşılaşmada kaydetti (Galatasaray 1-1 Trabzonspor).
- Alanyaspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçını kaybeden Abdullah Avcı (Mart 2021'de 1-3), 2011/12'den bu yana sadece Sivasspor'dan üst üste iki iç saha yenilgisi aldı.
- Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği takım Trabzonspor (5).