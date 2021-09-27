Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Süper Lig

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan- Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Trabzonspor'da Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

BORDO-MAVİLİLER KENDİ EVİNDE 1 KEZ KAZANDI

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESABI

Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.