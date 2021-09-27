Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İlk 11'ler

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor - Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius

Yedekler: Erce, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Koita, Gervinho, Salih, Yunus, Murat Cem, Ahmetcan, Serkan



Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

BORDO-MAVİLİLER KENDİ EVİNDE 1 KEZ KAZANDI

Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 kez kazandı. 3 maç konuk takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

TRABZONSPOR'DA LİDERLİK HESABI

Ligin ilk 6 haftasında namağlup olarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.