Trabzonspor Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Trabzonspor ve Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta gol perdesini Alanyaspor açtı. Akdeniz temsilcisi, Famara Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, bu gole Andreas Cornelius ile cevap verdi. Yıldız isim, 42. dakikada Alanyaspor ağlarını sarstı ve mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

FIRTINA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Öte yandan Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 27' ve 75'te gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor, 15 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor ise 13 puanla 7. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Konyaspor'a konuk olacak.