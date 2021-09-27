Haberler Trabzonspor Trabzonspor Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Trabzonspor Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında, Medical Park Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırladı. Bordo mavililer, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor'un Alanyaspor maçındaki golünü Andreas Cornelius kaydetti. Alanyaspor ise Famara Diedhiou fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:16
Trabzonspor Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Trabzonspor ve Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Maçta gol perdesini Alanyaspor açtı. Akdeniz temsilcisi, Famara Diedhiou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Trabzonspor, bu gole Andreas Cornelius ile cevap verdi. Yıldız isim, 42. dakikada Alanyaspor ağlarını sarstı ve mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

FIRTINA 10 KİŞİ TAMAMLADI
Öte yandan Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, 27' ve 75'te gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Trabzonspor, 15 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Alanyaspor ise 13 puanla 7. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Konyaspor'a konuk olacak.

SON DAKİKA