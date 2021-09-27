Son dakika spor haberi: İşte Trabzonspor Alanyaspor maçında muhtemel 11'ler

Teknik direktör Abdullah Avcı da idmanlarda sık sık motivasyon konuşmalarıyla takımı ateşliyor. Fırtına ile Alanyaspor arasındaki maç 20.00'de başlayacak. Mücadeled Halis Özkahya düdük çalacak. Karadeniz temsilcisi, seyircisi önünde oynayacağı maçtan galip ayrılması durumunda tahtı kapacak.



Trabzonspor, Konyaspor ile birlikte Süper Lig'deki iki namağlup ekipten biri. Karadeniz devi hem bu unvanını sürdürmek hem de 3 puan alarak zirveye yerleşmek istiyor. Bordomavililer bu sezon sahasında 2 maça çıktı. 1'ini kazandı, 1'i beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise dış sahada oynadığı 3 maçın 2'sini kazandı. 1'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, basit hataya karşı öğrencilerini uyardı. Konsantrasyonun üst düzeyde olmasını istedi.



TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar IE, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny, Cornelius

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Babacar



FIRTINA'DA 5 EKSİK VAR

Trabzonspor Alanyaspor'u konuk edeceği mücadelede 5 oyuncusundan faydalanamayacak. Anders Trondsen, Abdulkadir Parmak, Fode Koita, Stefano Denswil ile kart cezalısı Vitor Hugo forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise maç saatinde belli olacak. Avcı, yerli olması sebebiyle Dorukhan'ın durumuyla yakından ilgileniyor.



SAHADA LİDER MAREK HAMSIK!

Marek Hamsik, Abdullah Avcı'nın saha içindeki beyni... Slovak yıldız, liderliğiyle ön plana çıkıyor. Avcı, Alanyaspor maçında da tecrübeli futbolcusundan aynı performansı ve takıma liderlik yapmasını bekliyor. Avcı oyunun temposunu Hamsik üzerinden belirliyor. Hakemle de konuşmaları o yapıyor.



2 DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Abdullah Avcı, Alanyaspor'a karşı 2 değişiklik yapacak. Deneyimli çalıştırıcı cezalı Vitor Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'e şans tanıyacak. Avcı, Hüseyin'den sakin ve dikkatli oynamasını istedi. Kendisine olan güvenini yineledi. Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Djaniny Semedo oynayacak. Avcı, Djaniny'den de gezerek rakip savunmayı yormasını istedi.



11. RANDEVU

İki takım bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldiler. Alanyaspor'un 5-2'lik üstünlüğü bulunuyor. 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Alanyaspor 17 kez ağları sarstı. Bordo-mavililer ise 10 gol kaydetti.