Abdullah Avcı Trabzonspor Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Konyaspor maçından başlarsak, gelgitlerin fazla olduğu senaryoların içeride değiştiği takım olarak doğru karakter ortaya koyduğumuz bir maç oynadık. Kaybetmemek önemliydi. Zihinsel ve fiziksel dinlenerek süreci geçirdik.

Rakibimizin geçen yıldan bu yana devam eden topa sahip olma felsefesi var. Takım savunmasını öne çıkaran bir takım. Rakibin bizi karşılamasıyla ilgili çözüm noktalarını çalıştık. Bunu sahada uygulamaya çalışacağız. Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Seyircimizden sabır ve destek istiyoruz. Televizyondaki futbolseverlerin, 'İyi ki Trabzonspor var.' dediği bir takım izletmek istiyoruz.